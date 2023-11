Booking schikt voor 94 miljoen euro in Italiaanse belastingzaak

Booking.com betaalt 94 miljoen euro aan de Italiaanse autoriteiten. De Nederlandse boekingswebsite voor vakantieverblijven was daar jarenlang verwikkeld in een belastingzaak. Volgens het Openbaar Ministerie had het bedrijf tussen 2013 en 2019 voor 153 miljoen euro aan btw niet afgedragen. Nu zijn de partijen een schikking overeengekomen.

De zaak kwam aan het licht door een onderzoek van de Guardia di Finanza. De financiële opsporingsdienst lichtte in 2018 de btw-afdracht van bed-and-breakfasteigenaren in de omgeving van Genua door. Daaruit bleek dat Booking.com geen btw afdroeg. Het zou om bijna 900.000 transacties gaan.

Booking.com zelf had het standpunt dat de btw niet de verantwoordelijkheid was van het boekingsplatform, maar van de eigenaren van de accommodaties zelf.

Het bedrijf kiest nu eieren voor zijn geld. Hoewel Booking.com nog steeds volhoudt dat het zich aan de Italiaanse btw-wetgeving hield, heeft het niet op een uitspraak van de rechter gewacht. "We zijn blij dat we deze oplossing hebben bereikt door middel van een schikking", laat het bedrijf weten.