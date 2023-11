Directeur golfbond wacht onderzoek over gedrag niet af en stapt op

Algemeen directeur Jeroen Stevens van De Nederlandse Golf Federatie (NGF) stapt op. Over het gedrag van Stevens, en bondscoach Maarten Lafeber, kwamen deze zomer meldingen via het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Het onderzoek naar de meldingen en het gedrag van de NGF-kopstukken loopt nog. Wat de klachten over Stevens exact zijn, is niet bekend. Volgens de bond betreffen het communicatie- en beleidszaken.

'Enorme passie geluwd'

Stevens wacht de uitkomsten van het onderzoek niet af. "Toen er op 2 augustus jongstleden onverwacht een aantal meldingen over mij via het CVSN zijn binnengekomen, is mijn enorme passie voor mijn werk geluwd", zegt hij in een verklaring van de golffederatie.

"Dit wordt gelukkig objectief onderzocht, maar het voorval heeft bij mij wél alle plezier en energie uit mijn werk gehaald. Daarom heb ik besloten mijn functie neer te leggen."

Stevens is meer dan twintig jaar werkzaam geweest bij de NGF, eerst als technisch directeur, later als algemeen directeur. Onder zijn leiding haalde de NGF recent de Solheim Cup (wedstrijd tussen teams van Europese en Amerikaanse vrouwelijke golfprofessionals) voor 2026 binnen. Volgens de bond "een mooie afsluiter van Stevens' carrière bij de NGF".

De taken van Stevens worden voorlopig waargenomen door adjunct Danielle Wallet. Stevens zal "tot in ieder geval 1 maart 2024 de NGF ondersteunen bij een goede overdracht", meldt de golfbond.