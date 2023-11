Dost verlaat ziekenhuis met inwendige defibrillator: 'Blij weer thuis te zijn'

Bas Dost heeft het ziekenhuis mogen verlaten en revalideert thuis verder, meldt zijn club NEC. De spits van de Nijmeegse club zakte op zondag 29 oktober tijdens de wedstrijd tegen AZ in elkaar. Hij werd op het veld gereanimeerd en verliet even later per brancard het veld.

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de 34-jarige voetballer kampte met een ontstoken hartspier. Bij Dost werd afgelopen week een ICD geplaatst. Een ICD is een apparaatje dat ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen. Oranje-international Daley Blind speelt ook al jaren met zo'n inwendige defibrillator.

Dankwoord

"Ik ben blij weer thuis te zijn en ga nu in alle rust herstellen", laat Dost weten op de website van NEC. "Ik wil graag nog een dankwoord richten aan iedereen die me de afgelopen periode heeft gesteund. We waarderen dat ontzettend."