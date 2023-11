Biden en Xi ontmoeten elkaar woensdag in Californië

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping ontmoeten elkaar komende woensdag in Californië. Dat heeft het Witte Huis aangekondigd. Ze zullen het onder andere hebben over handel, de spanningen rond Taiwan en urgente wereldkwesties zoals de oorlog in Oekraïne en de oorlog tussen Israël en Hamas.

Er wordt al weken gesproken over een mogelijke ontmoeting tussen de twee leiders. Woensdag zijn beide leiders bij de APEC-top in San Francisco, die morgen begint. Tijdens die top bespreken landen aan de Grote Oceaan de onderlinge economische samenwerking.

Een persvoorlichter van het Witte Huis zegt dat Biden en Xi het "belang van open communicatie" en "verantwoordelijke concurrentie" zullen bespreken. Het is woensdag bijna op de dag af een jaar geleden dat de twee wereldleiders elkaar voor het laatst ontmoetten. Dat was op 14 november 2022 op de G20-top in Indonesië.

Spionageballon

Sindsdien is de relatie tussen de twee bekoeld. Begin dit jaar ontstond frictie vanwege een Chinese "spionageballon" die in het Amerikaanse luchtruim vloog. De Amerikanen schoten de ballon uit de lucht. China ontkende dat het een spionageballon was en noemde het neerhalen van de ballon een buitensporige actie.

Maanden later, in juni, noemde president Biden zijn Chinese evenknie een dictator tijdens een bijeenkomst in Californië. In een toespraak over het ballon-incident zei Biden dat Xi zich schaamde voor de ophef rond de ballon. "De reden waarom Xi Jinping zo van streek was toen ik die ballon naar beneden schoot, is dat hij niet wist dat die ballon daar was", stelde Biden. Hij voegde toe dat "het dictators in grote verlegenheid brengt als zij niet weten wat er gebeurt".

Biden deed de uitspraken enkele dagen na een bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Blinken aan China. Dat bezoek stond juist in het teken van het verbeteren van de relatie tussen de landen.

Oorlog Israël Hamas

Ook de kwestie rond Taiwan, de geopolitieke strijd in de Zuid-Chinese Zee, mensenrechtenkwesties en uiteenlopende standpunten over de oorlog in Oekraïne zijn belangrijke twistpunten tussen de grootmachten. China en de VS hebben ook een andere opstelling over de oorlog tussen Israël en Hamas. Xi steunt de Arabische landen en heeft de aanval van Hamas niet veroordeeld. De VS staat juist pal achter Israël.

Het Witte Huis verwacht niet dat de ontmoeting zal leiden tot verrassende aankondigingen, zegt een Amerikaanse bron tegen persbureau AP. Die denkt dat de meningsverschillen tussen de landen niet direct zullen worden opgelost. De hoop is vooral dat de ontmoeting de relatie tussen de twee landen zal versterken en dat er in de toekomst meer ontmoetingen kunnen plaatsvinden, aldus de bron.