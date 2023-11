Niemand in Derna slaapt nog buiten, maar veel vragen over wederopbouw in Libië

In het noorden van Libië kwam precies twee maanden geleden de zwaarste tropische storm ooit in de regio gemeten aan land. Wat normaal in acht maanden tijd aan regen valt, kwam door storm Daniel nu in korte tijd naar beneden. Dat had vooral in de havenstad Derna desastreuze gevolgen. Twee dammen in de omgeving bezweken; een kwart van de stad werd weggevaagd.

Inmiddels slaapt niemand in Derna meer buiten, maar het wantrouwen in de overheid is groot. "Mensen krijgen contant geld betaald om de eerste benodigdheden te kopen of hun huur te betalen, maar het is onduidelijk waar dat geld vandaan komt", zegt Claudia Gazzini van de International Crisis Group. Ze is net terug van een reis naar Libië.

Eerst even terug naar 10 september: kijk hier wat er toen gebeurde: