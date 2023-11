Oud-waterpoloër Van Dorp (85) overleden, overleefde als kind Jappenkamp

Voormalig waterpolo-international Fred van Dorp is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was met het Nederlands team actief op de Olympische Spelen van 1960 (Rome), 1964 (Tokio) en 1968 (Mexico-Stad). Bij die laatste Spelen was hij de vlaggendrager van Nederland.

Van Dorp werd geboren in Batavia, in het voormalig Nederlands-Indië. Samen met zijn broer Ton en zijn Duitse moeder groeide hij onder de Japanse bezetters op in een vrouwenkamp. Op 13-jarige leeftijd kwam Van Dorp naar Nederland, waarna hij zich al snel aansloot bij AZ&PC uit Amersfoort.

Olympische wedstrijd tegen broer Ton

Uiteindelijk speelde Van Dorp 151 interlands. Bij de Spelen van 1964 speelde hij tegen zijn twee jaar oudere broer Ton, die als doelman voor de Verenigde Staten uitkwam. De wedstrijd tegen Ton, een duel in de groepsfase, was van grote betekenis voor Van Dorp.