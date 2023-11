'Vier ziekenhuizen Gaza omsingeld, tienduizenden op de vlucht'

Er is "intens geweld" bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-Stad, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarbij citeert de organisatie collega's ter plekke. Het is het grootste ziekenhuis in de Gazastrook. Bij aanvallen vannacht zijn volgens het ziekenhuis zes doden gevallen. Palestijnse autoriteiten onder gezag van Hamas zegen tegen persbureau Reuters dat meerdere ziekenhuizen beschadigd zijn geraakt door recente Israëlische aanvallen. Zo zouden delen van het Indonesische ziekenhuis in Gaza zijn beschadigd, en zou in het Al-Rantisi ziekenhuis brand zijn uitgebroken. Het Israëlische leger zegt dat burgers geen doelwit zijn en dat het leger zijn best doet om ze niet te raken. Volgens Israël heeft Hamas verborgen commandocentra en tunnels onder het Al-Shifa en andere ziekenhuizen. Hamas ontkent dit. Vier ziekenhuizen zouden zijn omsingeld. Tanks en andere gepantserde voertuigen hebben het gebied rondom de ziekenhuizen volledig afgesloten, meldt Al Jazeera. "Israël voert oorlog tegen de ziekenhuizen in Gaza-stad", zegt de directeur van het Al-Shifa ziekenhuis tegen Reuters.

Verslaggever Sander van Hoorn in Israël: "In Gaza is het een publiek geheim en in Israël lijkt niemand eraan te twijfelen dat er bunkers, kelders, misschien wel tunnels onder de ziekenhuizen in Gaza lopen. Maar dat is nog altijd geen bewijs, en ook Israël heeft dit bewijs niet, of heeft dit niet vrijgegeven. Wat je tot nu toe ziet zijn beelden van tunnels die beginnen in bunkers en woonhuizen, en raketlanceerinstallaties die beginnen op schoolpleinen en bij speeltuinen. Dit om maar aannemelijk te maken dat Hamas cynisch genoeg is om ook onder een ziekenhuis een bunker te kunnen bouwen, maar bewijs is dat nog altijd niet."

De situatie van de ziekenhuizen en klinieken in Gaza wordt steeds penibeler. Volgens de WHO zijn 21 van de 36 ziekenhuizen buiten gebruik doordat ze verwoest of beschadigd zijn of doordat de brandstof op is. Andere ziekenhuizen functioneren nog maar gedeeltelijk, meldt de organisatie. Hulpgoederen die vanuit Egypte de Gazastrook binnenkomen, kunnen het noorden niet bereiken. Tienduizenden Gazanen die hun huis uit gevlucht zijn, hebben toevlucht gezocht in ziekenhuizen. De directeur van het Al-Shifa zegt dat Israël de opdracht heeft gegeven het ziekenhuis te evacueren. Maar volgens het Gazaanse ministerie van gezondheid, dat onder bewind van Hamas staat, is het onmogelijk om het ziekenhuis volledig te evacueren. "Er liggen 45 baby's in couveuses, 52 kinderen op de intensive care, honderden gewonde patiënten en tienduizenden ontheemden", aldus een woordvoerder. Ook vandaag zijn tienduizenden mensen onderweg van het noorden naar het zuiden van Gaza. Op beelden is te zien hoe de enige snelweg om het gevechtsgebied te verlaten volstroomt met duizenden mensen. Velen zouden daarvoor hebben geschuild in het Al-Shifa ziekenhuis. Duizenden Palestijnen ontvluchten Gaza-Stad, nu het Israëlische leger steeds duidelijker aanwezig is in het gebied: