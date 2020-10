Vrouwen Eredivisie tijdelijk stil, bekerwedstrijden tegen amateurs verschoven

De speelsters van Ajax - Orange Pictures

Na de extra maatregelen die het kabinet dinsdagavond oplegde om het coronavrius te bestrijden ligt ook de Vrouwen Eredivisie tijdelijk stil. Dat blijkt na overleg van vertegenwoordigers van de KNVB vandaag met het Ministerie van VWS. De overheid is van mening dat de Vrouwen Eredivisie niet valt onder het betaald voetbal. De KNVB laat weten zich neer te leggen bij de beslissing, maar deze wel te betreuren. "De noodzaak voor strengere maatregelen in de gehele samenleving is helder", aldus Jan Dirk van der Zee namens de KNVB-directie. "We zijn ook tevreden dat na alle strenge voorzorgsmaatregelen die het betaald voetbal heeft getroffen de continuïteit van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie geen gevaar loopt. Dat de Vrouwen Eredivisie niet met dit besluit is meegenomen vinden we echter wel teleurstellend."

"In de Vrouwen Eredivisie spelen 11 van de 24 geselecteerde Oranje-speelsters, die op 23 en 27 oktober voor ons land uitkomen maar die nu met hun club geen wedstrijden mogen spelen. De vrouwen van Ajax en PSV spelen in de Champions League en moeten zich daar ook volwaardig op kunnen voorbereiden. Daarom blijven wij vechten voor de positie van het top-vrouwenvoetbal en blijven hierover in gesprek met het ministerie (VWS) de komende weken."

De KNVB hoopt dat de voetbalsters die in Nederland spelen en zijn opgeroepen voor Oranje, zo snel mogelijk met elkaar kunnen gaan trainen in Zeist. De nationale ploeg speelt eind deze maand twee EK-kwalificatiewedstrijden, tegen Estland (23 oktober in Groningen) en Kosovo (27 oktober in Pristina). Die interlands kunnen wel doorgaan. De KNVB heeft van het ministerie van VWS de toezegging gekregen dat de nationale ploeg, in tegenstelling tot de clubs, wel gezamenlijk kan trainen en spelen.

Diverse Nederlandse (oud-)internationals laten via Twitter weten het totaal niet eens te zijn met besluit.