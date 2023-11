Openbaar Ministerie eist weer miljoenenboete van Limburgs chemiebedrijf

Het Openbaar Ministerie eist een boete van 2,5 miljoen euro tegen chemiebedrijf AnQore vanwege een incident op het Chemelot-terrein in Sittard-Geleen. Het bedrijf wordt verdacht van het in gevaar brengen van monteurs bij onderhoudswerk waarbij het giftige blauwzuurgas vrijkwam.

Het OM verwijt het chemiebedrijf geen goede veiligheidsanalyse te hebben gemaakt. Zo werd het fabrieksalarm na het vrijkomen van het blauwzuurgas niet geactiveerd, terwijl meer dan achthonderd mensen in de fabriek aan het werk waren. Ook was het toezicht op de monteurs tijdens de onderhoudswerkzaamheden volgens het OM ver onder de maat, meldt 1Limburg.

Vanwege het incident, dat in het voorjaar van 2015 plaatsvond, moesten zeven mensen naar het ziekenhuis. Geen van hen liep blijvend letsel op.

Meerdere chemiebedrijven

Het OM vervolgt ook nog drie andere chemiebedrijven vanwege gevaarlijke incidenten op het Chemelot-complex. Maandag eiste de officier van justitie een boete van 25 miljoen euro tegen chemiebedrijf Sabic. Dat bedrijf wordt verdacht van vier zware incidenten, waarbij een dode en twee zwaargewonden vielen.

Het Chemelot-complex telt zestig chemiebedrijven en is daarmee een van de grootste chemische industrieterreinen in Europa. Chemelot is de overkoepelende vergunninghouder op het terrein en wordt daarom ook vervolgd. De rechtbank buigt zich negen dagen lang over de vraag wie verantwoordelijk zijn voor de incidenten en ongevallen op het terrein in de afgelopen jaren.

Uitspraken volgen pas eind dit jaar of begin volgend jaar.