'Uitgestorven' mierenegel na 62 jaar gefilmd: 'Het hele team was dolblij'

Een groep van internationale wetenschappers heeft tijdens een expeditie op Nieuw-Guinea voor het eerst beelden gemaakt van de Attenborough vachtegel. Daarmee is na ruim 60 jaar ook bewezen dat de diersoort niet is uitgestorven, zoals gevreesd.

Het enige exemplaar dat bekend was van deze soort was een opgezet diertje in de collectie van Naturalis in Leiden. Dat was in 1961 aangeleverd door een Nederlandse onderzoeker.

Pas bij nauwgezet onderzoek werd in 1998 duidelijk dat het om een geheel eigen soort ging, niet een jong exemplaar van een al bekende variant. De soort werd daarop vernoemd naar bioloog en natuurprogrammamaker David Attenborough, bekend van de tv-serie Planet Earth.