Van de Ven door hamstringblessure uitgeschakeld tot na de winterstop

Micky van de Ven komt dit jaar niet meer in actie. De centrale verdediger van Tottenham Hotspur, die maandag geblesseerd uitviel in het competitieduel met Chelsea, kampt met een hamstringblessure.

Ange Postecoglou, de manager van de Spurs, heeft vrijdagmiddag laten weten Van de Ven pas in januari weer terug te verwachten. "Er is veel gebeurd na maandagavond. We wisten al snel dat de hamstringblessure van Micky ernstig was. We denken aan een paar maanden herstel, tot in het nieuwe jaar."

Door zijn blessure werd Van de Ven door bondscoach Ronald Koeman ook al niet opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels tegen Gibraltar en Ierland.