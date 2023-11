Trots overheerst bij Bosz na Oranjeselectie Schouten: 'Binnen vier maanden gelukt'

PSV-coach Peter Bosz is trots dat Jerdy Schouten is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de resterende EK-kwalificatiewedstrijden. De 26-jarige middenvelder speelde in juni 2022 zijn enige interland en mag dankzij een sterke seizoenstart bij PSV na ruim een jaar afwezigheid terugkeren. "Een van de redenen waarom hij is teruggekomen naar Nederland, is omdat hij hoopte zo meer in beeld te komen bij het Nederlands elftal", aldus Bosz op de wekelijkse persconferentie. "Dat is 'm na vier maanden gelukt." Schouten voetbalde de afgelopen jaren bij het Italiaanse Bologna. Dat hij deze zomer met het oog op de nationale selectie koos voor een terugkeer naar de eredivisie, snapt Bosz goed. "Ik denk dat het logisch is dat een bondscoach meer wedstrijden van de Nederlandse competitie volgt dan van al die individuele spelers die over heel Europa zijn uitgewaaid."

Het helpt volgens Bosz natuurlijk ook dat PSV, koploper in de eredivisie, vooralsnog een uitstekend seizoen draait. Is hij tevreden? "Ik ben heel tevreden en nooit tevreden. Heel tevreden over hoe het gaat, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Dingen die beter moeten, zal ik altijd blijven benoemen." Bosz noemt het moeizaam gewonnen Champions League-duel met Lens (1-0) als voorbeeld. "Het is een hele intense wedstrijd geworden omdat het van beide kanten maar door bleef gaan." Zijn ploeg had beter onder de druk uit kunnen voetballen, vindt Bosz. Ook een ruimere marge dan de nipte 1-0 had daarbij kunnen helpen. PSV creëerde grote kansen, maar het ontbrak soms aan voldoende overzicht. Zo verzuimde Hirving Lozano na een snelle uitbraak de bal af te spelen op Johan Bakayoko, die vrijstaand in een betere scoringspositie stond. Lozano ging voor eigen succes en miste. "Daar zag hij Johan over het hoofd", zegt Bosz. Bakayoko liep toen gefrustreerd weg, maar volgens Bosz was er bij de 20-jarige Belg geen sprake van grote frustratie. "Hij keek wat verrast, ik vond dat hij niet veel misbaar maakte", vertelt Bosz. De 59-jarige coach zag daarom geen reden tot ingrijpen. "Als het teambelang ondersneeuwt, zal ik altijd ingrijpen. Maar dat vond ik hier niet het geval."

Bosz vindt dispensatieregeling 'onvoorstelbaar' Bosz sprak op de persconferentie ook over Mauro Júnior en Armando Obispo, die door blessureleed al maanden niet meer bij de wedstrijdselectie van PSV. Wedstrijdminuten zijn volgens Bosz van vitaal belang om weer volledig fit te worden. "Dat ze niet bij Jong mee mogen doen en dat de KKD-clubs dat kunnen tegenhouden, vind ik onvoorstelbaar", zei de coach. Spelers mogen alleen in beloftenteams voetballen als ze 23 jaar of jonger zijn. Mauro Júnior en Obispo zijn beiden 24 jaar en zijn dus te oud. "Waar moeten wij onze profs laten spelen? Dat kan alleen in vriendschappelijke wedstrijden", vertelt Bosz. "Het is, denk ik, in het belang van het Nederlandse voetbal dat die jongens hun minuten maken. Voordat ik naar het buitenland ging, mocht je nog gebruikmaken van dispensatiespelers. Dat is nu helemaal afgeschaft en dat is te gek voor woorden."