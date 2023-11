Bosz trots op Schouten na Oranjeselectie: 'Binnen vier maanden gelukt'

PSV-coach Peter Bosz is trots dat Jerdy Schouten is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de resterende EK-kwalificatiewedstrijden. De 26-jarige middenvelder speelde in juni 2022 zijn enige interland en mag dankzij een sterke seizoenstart bij PSV na ruim een jaar afwezigheid terugkeren.

"Een van de redenen waarom hij is teruggekomen naar Nederland, is omdat hij hoopte zo meer in beeld te komen bij het Nederlands elftal", aldus Bosz op een persconferentie. "Dat is 'm na vier maanden gelukt."

Schouten voetbalde de afgelopen jaren bij het Italiaanse Bologna. Dat hij deze zomer met het oog op de nationale selectie koos voor een terugkeer naar de eredivisie, snapt Bosz goed. "Ik denk dat het logisch is dat een bondscoach meer wedstrijden van de Nederlandse competitie volgt dan van al die individuele spelers die over heel Europa zijn uitgewaaid."

'Heel tevreden en nooit tevreden'

Het helpt volgens Bosz natuurlijk ook dat PSV, koploper in de eredivisie, vooralsnog een uitstekend seizoen draait. Is hij tevreden? "Ik ben heel tevreden en nooit tevreden. Heel tevreden over hoe het gaat, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Dingen die beter moeten, zal ik altijd blijven benoemen."