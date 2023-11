Oudgediende Van Unen na tegenvallend EK: 'Er is meer judo-expertise nodig'

En dat baart toch wel enige zorgen, want dat was een Nederlandse afvaardiging na 1990 niet meer overkomen op het jaarlijkse evenement. Het Europese titeltoernooi in 1991, dat de succesreeks opende, leverde Nederland zelfs maar liefst vier gouden en één zilveren plak op. Plus nog drie bronzen exemplaren.

De Nederlandse judoploeg verliet afgelopen weekend de EK in Montpellier met drie medailles in de bagage. Niet heel verkeerd, maar daar zat geen goud of zilver tussen. Met andere woorden: er was geen enkele Oranje-klant tot de finale doorgedrongen.

"Daar heb ik wel heel veel zorgen over. En niet alleen ik, denk ik. Heel veel mensen. De huidige top, die straks op de Olympische Spelen moet gaan presteren, lijkt niet hun niveau te halen. Waar komt dat nu door? Ik denk wel dat we ons dat de laatste maanden voor de Spelen moeten afvragen: wat moet er anders of wat komen ze tekort?"

Die blik naar andere sporten vindt Van Unen niet zo gek. "Ik heb dat zelf in mijn loopbaan als coach ook gedaan. Je kunt daar zeker heel veel uithalen. Maar ik denk dat we nu vooral moeten kijken naar wat er op die mat gebeurt. Technische trainingen, mentale trainingen. Er zal ongetwijfeld heel veel gebeuren, maar ik zou ervoor pleiten dat dat eens goed tegen het licht wordt gehouden."

Ze zegt het niet met zo veel woorden, maar ze lijkt te twijfelen aan de kwaliteit van de trainingen en de coaching. Ze is echter ook bereid een handreiking te doen. En met haar de voormalige bondscoaches Chris de Korte, Willem Visser en Véronique Akkermans. "Maar ik weet zeker: als je Dennis van der Geest, Henk Grol of Mark Huizinga, of andere mensen die in dat boek staan, gaat vragen eens mee te denken, zal daar gehoor aan worden gegeven."

Subsidiepot

"Ik denk dat het goed is om met de coaches een-op-een te gaan praten. En ze te gaan helpen. Toen ik vroeger als judoka en daarna bondscoach iets niet wist, ging ik proberen dat ergens op te halen. Het is goed is om informatie, de expertise die er is in Nederland, op te halen. En als je die in Nederland niet kunt vinden, zoek je het ergens anders. Denk aan Frankrijk, denk aan Japan. Dat deden wij uiteindelijk ook."

Ronnes heeft geopperd om drie keer per jaar met de oudgedienden om de tafel te gaan zitten, maar daar zien Van Unen en haar medestanders niets in: ze willen met de coaches zelf praten. Maar die hebben daar op hun beurt weer geen oren naar. "Tenminste, zo lijkt het. Dat is wat wij te horen hebben gekregen."