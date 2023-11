'Harde woorden soms noodzakelijk' bij dolende hekkensluiter Vitesse

In het eredivisieseizoen waarin Ajax een week onderaan de ranglijst stond en ook FC Utrecht dramatisch begon, werd de crisis bij Vitesse bijna over het hoofd gezien. Na elf wedstrijden staat Vitesse laatste. Een nieuwe ervaring voor aanvoerder Marco van Ginkel. "Daar heb ik nog nooit gestaan", zegt de middenvelder. Onder trainer Phillip Cocu werden dit seizoen slechts twee competitiewedstrijden gewonnen. Op de eerste speeldag werden tien man van Volendam verslagen, en de overwinning in de derby tegen NEC deed de supporters begin oktober hopen op het begin van betere tijden. Bekijk hier hoe Van Ginkel en Cocu denken over de lastige situatie waarin Vitesse zich nu bevindt:

Afgelopen weekend bleek in Deventer dat het einde van de crisis nog niet in zicht is. Het rommelt in Arnhem. Niet alleen omdat de overname door Coley Parry nog steeds niet is goedgekeurd door de KNVB, maar ook omdat Vitesse met 5-1 op de broek kreeg van Go Ahead Eagles. Volgens Van Ginkel vielen er de dagen na de wedstrijd harde woorden. "Je mag aangeven wat er verkeerd gaat, of wat een individuele speler, linie of het hele team beter moet doen." "De trainer is misschien een rustigere man, maar natuurlijk kan hij uit zijn slof schieten. Dat geldt niet alleen voor de trainer, maar ook voor de spelers."

"Soms is dat noodzakelijk", zegt Cocu, die in de kleedkamer in Deventer bewust zijn mond hield. "Als je niets zegt, terwijl je normaal gesproken heel veel zegt, kan dat harder aankomen, maar daarmee was de week niet voorbij. De dag daarna analyseerden we de wedstrijd, heb ik met sleutelspelers en de hele groep gesproken." "Als je zo'n wedstrijd speelt, is het heel makkelijk om te zeggen: 'Zo, die vergeten we en op naar de volgende'. Maar daar geloof ik niet zo in." Het is volgens Cocu zaak om "niet in de situatie te blijven hangen, maar er ook niet van weg te draaien."

