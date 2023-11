Agent die schoot op trekker was overtuigd van gevaar

De agent die vorig jaar tijdens een boerenprotest in Heerenveen op een trekker schoot, houdt vol dat hij bang was dat de bestuurder op politiemensen of omstanders zou inrijden. Een filmpje van het incident geeft volgens hem de werkelijkheid niet goed weer.

Dit zei hij vandaag in de rechtbank in Utrecht. De agent staat terecht voor poging tot doodslag op de 16-jarige jongen die de trekker bestuurde.

"Ik stond in de middenberm toen de trekker kwam aanrijden. Hij was een heel klein moment recht voor me. Ik was bang dat ik of mijn collega's letsel zouden oplopen", verklaarde de agent. "Bovendien waren er een heleboel andere mensen. Toen heb ik mijn vuurwapen gebruikt."

Drie agenten tegelijk trokken hun pistool. Een van hen loste een waarschuwingsschot. Een halve seconde later volgde het schot van de verdachte agent richting de rijdende trekker. De kogel sloeg in op de middenspijl van de cabine, niet ver van het hoofd van de 16-jarige Jouke.

"Het was heel hectisch", zei de agent, iemand met ruim 40 jaar ervaring bij de politie. "Het was een onvoorspelbare situatie waarin ik niet wist wat Jouke ging doen. Als je achteraf de verklaringen leest, geloof ik van ganser harte dat hij alleen maar weg wilde rijden. Maar ik kan geen gedachten lezen. Ik heb ook nooit kunnen zien dat er een jonge jongen in de trekker zat."

Achteraf

De rechtbank hield hem voor dat in de politieopleiding wordt ontraden om te schieten op rijdende voertuigen. "Ik heb daar op dat moment niet bij nagedacht", reageerde de agent. "Ik dacht: hier vallen gewonden of erger en dat was de reden om te schieten. Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat ik het niet had moeten doen."

Een filmpje van het incident dat op sociale media is geplaatst, is volgens hem geen goede weergave van de werkelijkheid. "Daar lijkt het alsof er niets aan de hand was", zei hij. "De ruimte was veel krapper dan op het filmpje lijkt."

Op 5 juli vorig jaar omzeilden meerdere trekkers een politieblokkade bij een afrit van de A32 in Heerenveen. Agenten die probeerden trekkers vóór die van Jouke te stoppen, hadden ook het idee dat er op hen ingereden werd. Een van de politiemensen richtte daarbij eveneens een vuurwapen op een tractor, maar schoot niet.

Veiligheidsmaatregelen

Het Openbaar Ministerie komt later vandaag met een strafeis. De agent zat zelf niet in de zittingszaal, maar elders in het rechtbankgebouw naast zijn advocaat. Hij was op een videoscherm te zien. Zijn stem werd vervormd. Publiek moest in andere zalen zitten.

Volgens de rechtbank waren deze veiligheidsmaatregelen nodig, omdat tot ver na het incident is geprobeerd de naam en het adres van de agent en zijn gezin te achterhalen. Een collega die voor hem werd aangezien, is flink bedreigd.

Zomer vorig jaar was het onrustig in Friesland bij meerdere protesten tegen stikstofplannen van het kabinet. Volgens de verdachte agent waren daar niet alleen boeren bij betrokken, maar ook mensen die uit waren op rellen zoals hooligans en anti-overheidsactivisten. Mogelijk heeft de steeds grotere spanning ook een rol gespeeld bij het incident in Heerenveen, zei de agent.