NOS vernieuwt Studio Sport Eredivisie op zondagavond

Met het bord op schoot eten kan altijd nog, maar de NOS steekt de uitzending NOS Studio Sport Eredivisie op zondagavond 19.00 uur in een nieuw jasje. Vanaf aankomende zondag voorziet analist Leonne Stentler de eredivisiesamenvattingen van voetbalanalyses en andere inzichten. Gert van 't Hof presenteert de uitzendingen. NOS Studio Sport Eredivisie draait ook in de nieuwe opzet om de samenvattingen van de voetbalwedstrijden op zondagmiddag. Nieuw is dat de kijker meer inzicht krijgt in bepaalde spelsituaties of andere gebeurtenissen bij een wedstrijd.

NOS Studio Sport Eredivisie De zondagavonduitzending van NOS Studio Sport is al decennia lang een begrip in Nederland. Op 5 april 1959 was de eerste uitzending van Sport in Beeld, de voorloper van NOS Studio Sport. Hele generaties hebben sindsdien op zondag 'met het bord op schoot' de samenvattingen van de eredivisie bekeken. NOS Studio Sport Eredivisie: zondag 12 november 19.00 uur op NPO 1, NOS.nl, NOS-app en NPO Start