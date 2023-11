China wil einde aan geweld in Myanmar, VN meldt 50.000 ontheemden

De door het leger geïnstalleerde president van Myanmar Myint Swe uitte eerder al zijn zorgen over het geweld. "Als de regering de conflicten in de grensregio niet snel onder controle krijgt, zal het land in verschillende delen worden opgesplitst", zei hij.

China roept alle strijdende partijen in het conflict in Myanmar op om onmiddellijk te stoppen met vechten. De meeste gevechten spelen zich af in het grensgebied met China. Dat land vraagt de regering van Myanmar verdere slachtoffers te voorkomen, door samen te werken aan een stabiele situatie. Ook economisch gezien is het voor China belangrijk dat het geweld in Myanmar stopt.

Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Marghadi:

"China is Myanmars belangrijkste handelspartner. Daarom is het grensgebied waar nu gevochten wordt zo belangrijk. Er gaan voor meerdere miljarden aan producten de grens over tussen China en Myanmar, zoals zeldzame metalen, kleding en voedsel. Maar deze gevechten brengen die handelsroutes in gevaar. Zo hebben pro-democratische en etnische minderheidsstrijders het plaatsje Chinshwehaw ingenomen, waar een groot deel van die handel doorheen stroomt.

China maakt zich grote zorgen over de instabiliteit in Myanmar. Ze hebben er handels-technisch groot belang bij dat ze via Myanmar de Indische Oceaan kunnen bereiken om zo de afhankelijkheid van de scheepvaart door de Zuid-Chinese Zee te verminderen. Daarvoor hebben de Chinezen rust en stabiliteit nodig in Myanmar. De relatie met het militaire regime is daarom na de staatsgreep in 2021 ietwat onder spanning geraakt.

De Chinezen maken zich ook druk over de veiligheid van hun landgenoten in Myanmar en in het Chinese grensgebied. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept vandaag alle partijen daarom op de gevechten onmiddellijk te staken. In de tussentijd zegt China de veiligheid van de Chinezen in het grensgebied te garanderen."