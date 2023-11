Hato (17) debuteert in selectie Oranje, Schouten keert terug

Verdediger Jorrel Hato debuteert in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft de 17-jarige centrumverdediger van Ajax opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar.

De uitverkiezing van de linksbenige Hato is mede het gevolg van blessures bij een aantal belangrijke verdedigers. Zo zat Matthijs de Ligt (Bayern München) wel bij de voorselectie, maar hij is afgevallen wegens een scheurtje in zijn rechterknie.

Ook Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) moet verstek laten gaan. Hij kampt sinds het begin van deze week met een hamstringblessure en is voor langere tijd uit de roulatie. Sven Botman (Newcastle United) is nog steeds niet hersteld van de knieblessure die hem sinds eind september aan de kant houdt.

Schouten terug bij Oranje

Koeman heeft ook Jerdy Schouten (PSV) opgeroepen. De 24-jarige middenvelder speelde in juni 2022 zijn enige interland. Schouten beleeft een sterk seizoen met PSV, de koploper van de eredivisie. Hij kwam in de zomer over van het Italiaanse Bologna en is vaste basisspeler bij de Eindhovense ploeg.

Ook Cody Gakpo (Liverpool) en Teun Koopmeiners (Atalanta) zijn opgenomen in de definitieve selectie. Zij ontbraken in de voorselectie, omdat ze op dat moment pas net teruggekeerd waren van een blessure.