Premiestijging zorgverzekeraars minder dan het kabinet dacht

Gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft wel een verklaring voor de meevaller, Hij denkt dat de premies van dit jaar achteraf gezien hoger waren dan nodig. "Dus met andere woorden, de verzekeraars hebben meer marge gemaakt dan ze hadden verwacht en dat betekent dat de premies dit jaar minder hoeven te stijgen."

Ondanks die meevaller gaan de premies wel omhoog. De belangrijkste oorzaak is de stijging van de loonkosten. Zorgpersoneel kreeg er in oktober 5 procent bij en volgend jaar nog eens twee keer 5 procent extra. De arbeidskosten vormen het grootste deel van de zorgkosten, zegt Koolman.

Vrije artsenkeuze

Wat verder opvalt is dat meerdere verzekeraars geen restitutiepolis meer aanbieden. Dat is een verzekering waarbij je vrij bent om zelf een ziekenhuis of zorgverlener te kiezen. Ook als de verzekeraar daar geen contract mee heeft, worden de behandelingen volledig vergoed.

Bestuursvoorzitter van DSW en Stad Holland zegt in de Volkskrant dat vooral de hoge vergoedingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) tot "enorme" kostenstijgingen leiden. "Daar moeten wij restitutie-verzekerden altijd het maximumtarief vergoeden."

Met name in de ggz ligt de vrije artsenkeuze gevoelig. Patiënten bouwen een vertrouwensrelatie op met hun psychiater. Als die niet meer geheel of gedeeltelijk wordt vergoed, omdat die psychiater geen contract heeft met de verzekeraar, staan patiënten voor de keus of ze over moeten stappen. Vooral minder vermogende patiënten kunnen zich daartoe gedwongen zien.