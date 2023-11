Ex-Fortuna-spits Yilmaz na maand alweer weg als trainer bij Besiktas

Het eerste hoofdtrainerschap van Burak Yilmaz heeft zo'n dertig dagen geduurd. De 38-jarige oud-speler van Fortuna Sittard ging deze zomer met voetbalpensioen en werd een maand later bij Besiktas assistent van coach Senol Günes.

Toen Günes begin oktober bij de Turkse topclub vertrok, werd Yilmaz gepromoveerd tot hoofdtrainer. Zes wedstrijden later heeft Yilmaz zijn ontslag ingediend bij de huidige nummer vijf van de Süper Lig.

Eigen verzoek

De club meldt in een verklaring dat Yilmaz zelf een verzoek indiende om te vertrekken. "Wij bedanken Burak voor de inzet die hij in ons project heeft gestopt en we wensen hem veel succes in zijn verdere carrière als trainer."

Onder leiding van Yilmaz kwam de club tot twee overwinningen en twee nederlagen in de Turkse competitie. In de groepsfase van de Conference League verloor Yilmaz tweemaal van het Noorse Bodø/Glimt. In drie van de zes duels zag hij zijn ploeg een rode kaart ontvangen.