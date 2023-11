Eerste succesvolle oogtransplantatie is een feit, al kan patiënt niet zien

Chirurgen in New York hebben voor het eerst een volledig oog getransplanteerd. Hoewel de patiënt er niet door kan zien, wordt de transplantatie wel als een medische doorbraak gezien. Voorheen werden alleen hoornvliestransplantaties gedaan.

Het oog werd een half jaar geleden getransplanteerd in een ziekenhuis in New York als onderdeel van een gedeeltelijke gezichtstransplantatie. De patiënt, Aaron James van 46, raakte zwaargewond aan zijn gezicht toen hij op zijn werk als monteur een elektrische schok van 7200 volt kreeg.

Dat de succesvolle operatie nu pas naar buiten wordt gebracht, is omdat artsen wilden afwachten of het lichaam het vreemde oog niet zou afstoten. Integendeel: het oog blijft het goed doen. De bloedvaten werken zoals zou moeten en het netvlies ziet er volgens de chirurgen veelbelovend uit.

Veelbelovend

De patiënt kan (nog) niet zien. Het doel van de operatie was cosmetisch en moest ervoor zorgen dat het gezicht er na de transplantatie weer wat beter zou uitzien. Daarbij moest James wel genoegen nemen met een bruin linkeroog terwijl zijn eigen rechteroog blauw is.

"Het idee was in principe dat wij de operatie technisch goed zouden uitvoeren en dat de oogbal het zou overleven", aldus chirurg Eduardo Rodriguez. Dat de patiënt uiteindelijk ook kan zien met het oog wordt niet uitgesloten door de chirurg. "Als er een vorm van herstel van het zicht plaatsvindt, zou dat prachtig zijn."