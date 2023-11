Stuurhut slaat van binnenvaartschip na aanvaring met spoorbrug Zutphen

In Zutphen is gisteravond een binnenvaartschip tegen de spoorbrug gevaren. Bij klap is de hele stuurhut van de boot afgeslagen.

Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur bij de Oude IJsselbrug. Een opvarende van het schip raakte gewond, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het slachtoffer is ter plaatse door een huisarts behandeld.

Vanwege het ongeluk werd het scheepvaartverkeer enige tijd stilgelegd omdat de stuurhut nog in het water lag, zegt Rijkswaterstaat. Nadat de stuurhut was gevonden, kon er weer gevaren worden. Over schade aan de spoorbrug is niets bekend.

Het treinverkeer over de brug lag er gisteravond enige tijd uit. Het wegverkeer kon gewoon over de brug blijven rijden, meldt Omroep Gelderland.

Het is niet de eerste keer dat een binnenvaartschip tegen de Oude IJsselbrug vaart. In 2021 vond een vergelijkbaar ongeluk plaats: een binnenvaartschip verloor toen door de aanvaring ook een stuurhut.