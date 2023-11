Apple treft schikking van 25 miljoen dollar om inhuren asielzoekers

Apple gaat akkoord met het betalen van een boete van 25 miljoen dollar (23,4 miljoen euro) in een langlopend onderzoek naar illegale arbeidspraktijken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie deed het techbedrijf zijn best om op bepaalde functies asielzoekers te werven in plaats van Amerikaanse staatsburgers of statushouders.

Het bedrijf zou volgens het ministerie voor de vacatures niet of nauwelijks advertenties hebben geplaatst op de eigen website. Ook moesten geïnteresseerden hun sollicitatie op papier zetten, terwijl dat doorgaans ook online kan. "Hierdoor reageerden er vrijwel altijd geen of weinig sollicitanten die een werkvergunning voor onbepaalde tijd hebben."

Apple maakte gebruik van een federaal programma waarmee asielzoekers via hun werkgever een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Daarmee is de kans dat ze vertrekken naar een andere werkgever een stuk kleiner. Ook zijn de loonkosten van immigranten vaak lager.

Compensatie

Het ministerie treft hiermee naar eigen zeggen de grootste schikking ooit voor discriminatie van Amerikaanse staatsburgers op de arbeidsmarkt. De techgigant belooft beterschap. Het grootste deel van het schikkingsbedrag - 18,25 miljoen dollar - gaat naar een fonds dat slachtoffers compenseert.

De 25 miljoen dollar is overigens een schamel bedrag voor het techbedrijf, dat zijn gebroken boekjaar in september afsloot met een jaaromzet van 383 miljard dollar.