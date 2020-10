Juventus in isolatie na besmetting, maar 'wint' wel coronaduel met Napoli

Juventus-middenvelder Weston McKennie is positief getest op het coronavirus - AFP

Juventus heeft het eerste team geïsoleerd na een positieve coronatest bij de Amerikaanse middenvelder Weston McKennie. Twee weken geleden moest de selectie, onder wie Matthijs de Ligt, ook al in isolatie toen twee medewerkers van de club besmet bleken. Tegelijk was er ook goed nieuws voor Juventus: de Italiaanse voetbalautoriteiten hebben de landskampioen een reglementaire 3-0 overwinning toegekend in het Serie A-duel met Napoli op 4 oktober. Bovendien krijgt Napoli één punt in mindering. Napoli kwam anderhalve week geleden niet opdagen in Turijn op advies van de lokale autoriteiten. De club telde drie coronagevallen en ging op advies van de gezondheidsdienst in Napels met het hele team in quarantaine. Juventus deed of er niets aan de hand was en trad wel aan voor de surrealistische topper.

Volgens de Serie A staat in het protocol dat spelers die negatief zijn getest, wel gewoon kunnen spelen en besloot daarom tot de straf voor Napoli. Bij Juventus is nu hetzelfde aan de hand: McKennie is besmet, maar de club meldt dat teamgenoten die negatief testen, kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijdactiviteiten. Contact met mensen buiten de 'teambubbel' is niet toegestaan. Komende zaterdag speelt Juventus in de Serie A tegen Crotone. Volgende week dinsdag staat een Champions League-wedstrijd uit bij Dinamo Kiev op het programma.