Bewoners eilandrijk Tuvalu, dat dreigt te verdwijnen, krijgen asiel in Australië

Australië biedt bewoners van de eilandengroep Tuvalu in de Stille Oceaan klimaatasiel aan. De premiers van de twee landen hebben hierover een overeenkomst gesloten.

In Tuvalu wonen 11.200 mensen. De eilandengroep, die maar een paar meter boven zeeniveau ligt, dreigt te verdwijnen als de zeespiegel verder stijgt door klimaatverandering.

Australië zal jaarlijks een speciaal visum verstrekken aan maximaal 280 Tuvaluanen. Ook heeft Australië met Tuvalu afgesproken dat het hulp zal bieden in geval van "een grote natuurramp, pandemieën en militaire agressie". De invloed van China in de Stille Oceaan wordt steeds groter. Een andere afspraak in de overeenkomst - die daar vermoedelijk mee te maken heeft - is dat Australië meekijkt als Tuvalu veiligheids- of defensieovereenkomsten sluit met andere landen. Het gaat dan ook om politie-, haven-, energie-en telecomcontracten, meldt persbureau Reuters.

