Japanners slaan toe op eerste dag wereldbeker Obihiro, Nuis en Otterspeer vierde

De Japanse schaatsers hebben op de eerste dag van het wereldbekertoernooi in Obihiro toegeslagen. Op de 500 meter was er een compleet Japans podium en even later was er ook op de 1.000 meter goud voor Japan. Op beide afstanden eindigde een Nederlander op de vierde plaats. Op de kortste sprintafstand was dat Hein Otterspeer, op de kilometer greep Kjeld Nuis net naast de medailles. Het goud op de 500 meter was voor Tatsuya Shinhama (34,52). Wataru Morishige (34,69) pakte het zilver. Brons was er voor Yuma Murakami (34,82). De 1.000 meter werd verrassend gewonnen door Masaya Yamada, die nooit eerder een individuele wereldbekermedaille won. Dat betekende dat er voor het eerst sinds 26 jaar weer drie Japanners op een wereldbekerpodium staan. Ook Otterspeer liet een vlekkeloze race zien op de 500 meter. De 34-jarige Nederlandse sprinter klokte 34,89. Stolz valt tegen Jordan Stolz, de torenhoog favoriet, kwam niet verder dan de derde tijd op de 1.000 meter en de zesde tijd op de 500 meter. De 19-jarige Amerikaan, die vorig seizoen op drie afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter) wereldkampioen werd, klokte op die afstanden respectievelijk 1.08,78 en 34,91.

Bekijk hier de 500 meter voor mannen bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Obihiro. - NOS

Nuis viel op de 1.000 meter, de afstand waarop hij in 2018 olympisch kampioen werd, net buiten het podium. In het Nederlandse onderonsje tussen Nuis en wereldbekerdebutant Jenning de Boo pakte De Boo brutaal de leiding. De Boo, die ook actief is op de shorttrackbaan, had een flink gat te pakken, maar daardoor gaf hij Nuis wel een richtpunt. Nuis pakte na een inhaalrace op zijn 34ste verjaardag de ritzege in 1.08,84, maar geen medaille. Tim Prins, net als De Boo debuterend in het wereldbekercircuit, won zijn rit van de Canadees Laurent Dubreuil en werd twaalfde. Verbij met pijnlijke schouder Kai Verbij, die tijdens het World Cup-kwalificatietoernooi twee weken geleden nog hard onderuitging, kon in Japan alweer zijn opwachting maken. Hij had aan zijn val in Thialf een pijnlijke schouder overgehouden en kon pas op de ochtend van de race in Obihiro weer voluit starten.

Dat bezorgde Verbij weer wat last, maar met een goed ingebonden schouder kon hij toch aan de start verschijnen. Met zijn tijd van 35,63 werd hij achttiende. "Heel ideaal is het allemaal niet geweest", concludeerde Verbij. "Het was ook wel heel optimistisch geweest als ik hier goed had gereden, hoor. Je lichaam heeft toch wel een klap gehad." Ook Sebas Diniz eindigde in de onderste regionen. De 19-jarige debutant in het wereldbekercircuit kwam in de slotrit uit tegen Stolz en gleed in de laatste bocht onderuit. Hij krabbelde wel weer op en voltooide zijn 500 meter, maar werd laatste.