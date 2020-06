Voetbalpodcast #101: 'Robben geschenk uit hemel voor Groningen'

Volgens Elshoff is de komst van de 36-jarige aanvaller een geschenk uit de hemel. "Het stadion van FC Groningen liep leeg. En het deed ook wel pijn om daar te zitten. Dat een paar minuten voor de aftrap de hele tweede ring nog leeg was. Het is nu hopen dat er weer snel veel publiek mag gaan kijken."

In de NOS Voetbalpodcast praat presentator Arno Vermeulen met commentatoren Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Jan Roelfs onder meer over de terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen.

Een generatiegenoot van Robben die de afgelopen dagen ook veel in het nieuws was, is Wesley Sneijder. De recordinternational bracht een boek uit, waarin hij openhartig vertelt over zijn carrière.

Sneijder geeft ook aan ambities te hebben als trainer. Elshoff heeft daar zijn twijfels over. "Er zijn talloze voorbeelden van topvoetballers die het als trainer niet gered hebben. Sneijder heeft tijdens zijn carrière veel gedaan op zijn megatalent, als trainer zal hij toegewijd moeten zijn. Maar laten we hem nog niet afschrijven, misschien verrast hij ons."

Bij de presentatie van Sneijders boek was ook Mark van Bommel aanwezig. Hij heeft nog geen nieuwe club, nadat hij in december ontslagen werd als trainer van PSV. "Ik zie hem wel voor me in de Bundesliga", zegt Roelfs. "Wolfsburg, Hoffenheim, dat soort clubs. Ik denk dat hij zich zal moeten bewijzen op een tweede podium. Als hem dat geboden wordt."