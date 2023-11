Goetz pakt verrassend eerste wereldbekerzege 500 meter, brons voor Kok

Kimi Goetz heeft verrassend de eerste wereldbeker over 500 meter gewonnen. De 29-jarige Amerikaanse snelde in Obihiro naar 37,82 en was daarmee haar landgenote Erin Jackson (37,89) nipt te snel af.

Nooit eerder won Goetz een gouden wereldbekermedaille op de kortste sprintafstand. Het brons was voor Femke Kok. De Nederlandse regerend wereldkampioene, die vorig seizoen geen enkele keer op het wereldbekerpodium eindigde, zette 37,93 neer.

Leerdam nog net in top tien

Jutta Leerdam was in haar rit gekoppeld aan Jackson en kon de Amerikaanse niet bijbenen. De Nederlandse bronzenmedaillewinnares van de WK afstanden wankelde in de bocht, waardoor ze een goede tijd wel kon vergeten. Ze klokte 38,43, de tiende tijd.

Daarmee was Leerdam langzamer dan onder anderen Marrit Fledderus, die achtste werd met een tijd van 38,24.

Net als Leerdam viel ook Vanessa Herzog wat tegen op het Japanse ijs. Met 38,60 werd de Oostenrijkse, de nummer twee van de WK afstanden en winnares van de laatste World Cup van vorig seizoen, uiteindelijk twaalfde.