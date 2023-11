Instroom internationale studenten blijft nagenoeg gelijk

De instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs is dit studiejaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de hogescholen en universiteiten. Afgelopen zomer zijn aan de universiteiten iets minder internationale studenten met een bacheloropleiding gestart. Er begonnen wel wat meer buitenlanders aan een master. Samen gaat het net als een jaar eerder om ruim 35.000 internationale universitaire studenten die instroomden. Op de hogescholen is het aantal internationale bachelorstudenten gelijk gebleven. Ook daar was er een lichte toename in het aantal masterstudenten. Per saldo zijn ruim 12.000 internationale studenten ingestroomd in het hbo.

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland wijst vooral op de, weliswaar lichte, afname van internationale bachelorstudenten. In de master groeide het aantal internationale studenten dus wel, maar was ruim een derde afkomstig van een andere studie in Nederland. Het aantal masterstudenten dat nieuw in Nederland is, neemt af. Dat universiteiten minder internationaal zijn gaan werven is volgens de koepelorganisatie een mogelijke verklaring voor de teruglopende instroom. Ook zou het informeren over het tekort aan studentenwoningen effect hebben. Terugdringen internationale studenten Het terugdringen van het aantal internationale studenten als onderdeel van migratie is een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. Bijna alle politieke partijen willen extra maatregelen om de instroom van internationale studenten te beperken. De universiteiten willen ook instrumenten waarmee ze de instroom van internationale studenten op opleidingsniveau kunnen sturen. Tegelijkertijd moet het internationale karakter van de onderwijsinstellingen worden gekoesterd, zeggen ze. "Deze cijfers laten zien dat de groei van de internationale instroom op universiteiten gestuit is. We roepen de politiek dan ook op geen radicale maatregelen te nemen die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek ernstig kunnen schaden", zegt interim-voorzitter Jouke de Vries.