Portugal in maart naar stembus, na aftreden premier

Portugezen gaan in maart weer stemmen voor een nieuw parlement. President Rebelo de Sousa heeft dat bekendgemaakt in de nasleep van het aftreden van premier Costa. Die is verwikkeld in een corruptieschandaal. Costa zegt dat hij onschuldig is.

Het huidige parlement blijft zitten tot en met 29 november. Op die manier kan de begroting voor 2024 nog worden afgehandeld. Zo kan het parlement nog "voldoen aan de verwachting van veel Portugezen", lichtte de president het besluit toe. Het wordt de tweede keer in twee jaar tijd dat Portugal naar de stembus gaat.

Lithium en waterstof

De ambtswoning van premier Costa werd dinsdag doorzocht. Hij en minister Galamba van Infrastructuur worden verdacht van illegale deals. Deze afspraken zouden gemaakt zijn over de productie van waterstof en de winning van lithium. Deze grondstof is essentieel voor de productie van accu's. In Portugal zit de grootste natuurlijke voorraad lithium van Europa.

In het onderzoek zijn een kabinetschef, een burgemeester, twee ondernemers en een vertrouweling van Costa opgepakt. Ook zij worden verdacht van betrokkenheid bij illegale afspraken.