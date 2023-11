Wekdienst 10/11: Start proces agent die op tractor schoot • Vredesforum in Parijs

Eerst het weer: Vandaag trekken buien over en lokaal regent het stevig door. Bij droog weer is het vaak bewolkt, maar 's middags schijnt de zon vaker. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 8 tot 10 graden.

Wat heb je gemist?

Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. De deal die er nu ligt, is een sterk afgezwakte versie van het oorspronkelijke plan van Timmermans.

Het doel van de wet is om aangetaste natuur in de Europese Unie te herstellen. Ook staan er voorstellen in om de biodiversiteit op landbouwgrond te verbeteren. De wet is hard nodig, stelt de Europese Commissie, die becijferde dat 81 procent van de natuurgebieden in slechte staat is.

De Commissie wil nu dat de lidstaten in 2030 aan de slag zijn met het herstel van 30 procent van de natuur die in slechte staat verkeert. Natura2000-gebieden krijgen hierbij prioriteit. Het percentage gaat daarna stapsgewijs omhoog: in 2050 moeten de landen uiteindelijk met 90 procent van die gebieden bezig zijn.

Ander nieuws uit de nacht: