Agent die schoot op tractor in Heerenveen voor de rechter

In Heerenveen omzeilden verschillende boeren op trekkers een politieblokkade. Toen de 16-jarige Jouke dat ook deed, schoot een van de aanwezige agenten in zijn richting.

Het incident op 5 juli 2022 volgde op een aantal roerige dagen vol demonstraties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Boze boeren blokkeerden onder meer provinciehuizen, snelwegen en distributiecentra op verschillende plekken in Nederland.

De politie heeft gericht geschoten en waarschuwingsschoten gelost bij boerenprotesten op de oprit van de A32 bij Heerenveen. Volgens de politie was er sprake van een dreigende situatie. - NOS

De betrokken agent staat terecht voor de rechtbank in Utrecht. Daar is sinds vorig jaar een 'blauwe kamer', met rechters die gespecialiseerd zijn in politiezaken.

Zelf vond de rechtspraak zo'n blauwe kamer niet nodig, maar de politie en vorige kabinetten wel. Zij wilden een aparte behandeling van politiemensen die voor de rechter moeten komen vanwege eventuele fouten tijdens hun werk.

Er kwam ook een nieuw strafbaar feit, speciaal voor agenten: het overtreden van de geweldsinstructie. Het idee is dat daarmee niet meer automatisch 'poging tot doodslag' ten laste gelegd hoeft te worden, wat voor de politie gevoelsmatig veel te zwaar is.

Toch is het vandaag opnieuw poging tot doodslag dat ten laste wordt gelegd, en niet het overtreden van de geweldsinstructie. Dit laatste wetsartikel geldt namelijk alleen als er daadwerkelijk iemand gewond is geraakt. Dat is nu niet het geval.

Cruciale vraag

De cruciale vraag vandaag is of de agent een legitieme reden kan hebben gehad om zijn wapen af te vuren. Zijn advocaat wil daar voorafgaand aan de zitting niets over zeggen.

Eerder heeft de agent verklaard dat hij vreesde dat er op de politie ingereden zou worden. Daarmee zou hij een beroep kunnen doen op zijn 'afweerbevoegdheid'. Dit is een relatief nieuwe regel in de ambtsinstructie, die bepaalt dat een agent geweld mag gebruiken als een situatie direct gevaar oplevert en er risico is op zwaar letsel.

Maar voor het Openbaar Ministerie staat vast dat het in dit geval onnodig was om te schieten. Ook de politiechef van Noord-Nederland sprak al van een inschattingsfout. Uit camerabeelden van het incident blijkt namelijk dat de trekker niet op de aanwezige agenten inreed, maar alleen de blokkade ontweek.

Door toch een kogel af te vuren op de cabine van het rijdende voertuig, nam de agent het risico dat de bestuurder geraakt zou worden, redeneert het OM. De kogel sloeg in vlak bij het hoofd van de jongen.