Meer dan 120 migranten bevrijd uit afgesloten vrachtwagen in Mexico

In Mexico zijn 123 migranten bevrijd uit een afgesloten aanhanger van een vrachtwagen. De groep werd gevonden in de stad Matehuala, in de deelstaat San Luis Potosí in Centraal-Mexico.

Mensen in de stad hoorden hulpkreten uit de vrachtwagen komen, waarna de politie werd ingeschakeld. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om 89 volwassenen en 34 minderjarigen. Ze zijn opgevangen en hebben medische hulp en voedsel gekregen.

De migranten zijn afkomstig uit meerdere Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Mexico is een doorreisland voor veel migranten die op weg zijn naar de Verenigde Staten, waar ze hopen op een beter bestaan.