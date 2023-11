Akkoord over zwaarbevochten natuurherstelwet Europese Unie

Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. De deal die er nu ligt, is een sterk afgezwakte versie van het oorspronkelijke plan van Timmermans. Het doel van de wet is om aangetaste natuur in de Europese Unie te herstellen. Ook staan er voorstellen in om de biodiversiteit op landbouwgrond te verbeteren. De wet is hard nodig, stelt de Europese Commissie, die becijferde dat 81 procent van de natuurgebieden in slechte staat is. De Europese Commissie wil nu dat de lidstaten in 2030 aan de slag zijn met het herstel van 30 procent van de natuur die in slechte staat verkeert. Natura2000-gebieden krijgen hierbij prioriteit. Het percentage gaat daarna stapsgewijs omhoog: in 2050 moeten de landen uiteindelijk met 90 procent van die gebieden bezig zijn. Op de rem Aan het akkoord gingen maanden van stevig debat vooraf. Voor de zomer werden de landen het onderling maar moeizaam eens over wat zij acceptabel vinden. Nederland stemde toen niet in met het voorstel. Een meerderheid kon zich er wel achter scharen, maar het plan moest daar behoorlijk voor worden uitgekleed. De aanloop in het Europees Parlement verliep nog moeizamer. Het wetsvoorstel leek daar zelfs even helemaal te sneuvelen, maar uiteindelijk was er toch een nipte meerderheid voor de wet. Het Europees Parlement trapte wel nog harder op de rem dan de lidstaten. Toen daarna de onderhandelingen tussen de lidstaten en het parlement begonnen was dus al duidelijk dat de wet veel minder ingrijpend zou worden dan Timmermans beoogde.

Stikstofcrisis als schrikbeeld Zelden riep een EU-wet zoveel weerstand op als de natuurherstelwet van Timmermans. Dat verzet heeft een duidelijke link met de stikstofcrisis in Nederland. Politici vrezen dat met nieuwe natuurregels hun land op slot zou kunnen gaan, net zoals in Nederland gebeurde als gevolg van de stikstofproblemen. Voor Nederland was dat ook de belangrijkste reden om niet in te stemmen met het plan dat er lag. De monsterzege van BBB bij de provinciale verkiezingen versterkte dat nog eens. Politieke partijen, de Europese christendemocraten voorop, wilden voorkomen dat ze bij verkiezingen in eigen land net zo hard afgestraft zouden worden als het CDA in Nederland. En dus keerden ze zich, samen met het CDA, af van het plan van Timmermans. Daardoor was het zo moeilijk een akkoord te bereiken en bleef er veel minder van het plan over dan in het origineel van Timmermans.