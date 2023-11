Watermuseum Arnhem dicht vanwege wateroverlast

Het Nederlands Watermuseum in Arnhem is gesloten vanwege wateroverlast. De begane grond en het keldergedeelte staan onder water. Dat komt waarschijnlijk door een gesprongen waterleiding in de buurt.

In het museum kunnen bezoekers alles leren over water, van waterzuivering tot drinkwater. Volgens Omroep Gelderland stroomde het water vanochtend langs de muren en de trap af. "Ondanks dat wij gek zijn op water is dit te veel van het goede", aldus het museum. De brandweer probeert samen met personeelsleden het museum en het bijbehorende café droog te krijgen.

"Water heeft de neiging om het laagste punt op te zoeken. In deze omgeving zijn wij dat toevallig", zegt directeur Monique Verber tegen de omroep. Het museum blijft nog zeker anderhalve week dicht.

Het Watermuseum stond in het verleden vaker blank. Dat kwam in de meeste gevallen door hevige regenval. In januari 2018 was de oorzaak een gesprongen drinkwaterleiding in de buurt.