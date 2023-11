Boekenbon Literatuurprijs naar 'Mauk' van Vlaamse schrijver Vantoortelboom

De roman Mauk van de Vlaamse schrijver Jan Vantoortelboom heeft de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen. Dat is bekendgemaakt in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag. Aan de prijs is 50.000 euro verbonden.

Mauk gaat over een zeventiger, Mauk, die op zijn sterfbed terugkijkt op zijn leven. Volgens de jury leverde Vantoortelboom met zijn roman "een verbluffend literair portret af van een getraumatiseerde zeventiger die wordt achtervolgd door zijn jeugdherinneringen".

De jury roemt het boek ook omdat veel zich "tussen de regels" afspeelt, "waarbij de gebeurtenissen zich openbaren in de rijke beeldtaal die minstens zo beklijvend is als het verhaal zelf".

Andere genomineerden

De 48-jarige Vantoortelboom wint de prijs ten koste van vier andere genomineerden. Dat waren Saskia de Coster met Net echt, Tiemen Hiemstra met W., Roxane van Iperen met Dat beloof ik en Richard Osinga met Munt.

De Boekenbon Literatuurprijs ging vorig jaar naar Anjet Daanje voor haar boek Het lied van ooievaar en dromedaris. Eerder heette de prijs de AKO Literatuurprijs. Die werd in 1987 voor het eerst uitgereikt.