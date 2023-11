Basketbalsters zetten eerste stap richting EK met ruime zege op Oostenrijk

De Nederlandse basketbalsters zijn de kwalificatie voor het Europees kampioenschap in 2025 goed begonnen. Oranje had in Amsterdam weinig moeite met Oostenrijk, dat met 64-45 werd verslagen.

Nederland stond binnen drie minuten al met 10-0 voor tegen de nummer 85 van de wereldranglijst, die voor het laatst in 1972 meedeed aan het EK. Voor de Nederlandse vrouwen, de nummer 50 van de wereld, is het iets minder lang geleden, namelijk 1989.

De nieuwe lichting basketbalsters wil een einde aan die droogte maken. De Nederlandse selectie bevat zes speelsters die acht jaar geleden brons veroverden bij het EK onder-20.

De nieuwe bondscoach Vincent van Sliedregt beschikt dus over een talentvolle lichting, aangevuld met Noor Driessen (24) en Lotte van Kruistum (20), die respectievelijk al Europees en wereldkampioen zijn geworden in het internationale 3x3 basketbal. Zeven van de twaalf selectiespeelsters zijn als prof actief in het buitenland.

Kleine dip, geen gevolgen

Al snel was het niet meer de vraag óf Nederland zou winnen, met maar met hoeveel. Toch kende Nederland een mindere fase aan het begin van het tweede kwart, toen Oostenrijk terug kon komen van 25-4 naar 25-14. Het bleek een eenmalige opleving.