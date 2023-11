Hotel en spabaden IJsland ontruimd om vrees voor vulkaanuitbarsting

Een van de drukstbezochte toeristische plekken in IJsland, de Blue Lagoon Spa, is tijdelijk gesloten vanwege het risico op een vulkaanuitbarsting. Gasten die in de buurt van de baden in een kuuroord zaten, moesten in het holst van de nacht hun spullen pakken. De vrees is dat de vulkaan bij de berg Thorbjörn gaat uitbarsten.

De omgeving van de baden, op zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Reykjavik, wordt al ruim twee weken opgeschrikt door kleine aardbevingen. Dat komt door een ophoping van vulkanisch magma dat vijf kilometer onder de grond zit. Volgens het IJslandse meteorologisch instituut waren er het afgelopen etmaal 900 kleine aardbevingen.

Een taxichauffeur vertelt tegen persbureau AP over de lavastenen die op de rijbaan waren gevallen na de laatste beving. "Er was paniek", zegt Bjarni Stefansson. "Mensen dachten dat er een vulkaanuitbarsting zou komen". Het spa-resort blijft in ieder geval een week dicht, tot 16 november.

Gemiddeld barst eens in de vijf jaar een vulkaan uit in IJsland, dat op een vulkanische hotspot ligt. De laatste tijd is er wel een hoger tempo: in juli barstte voor het derde jaar op rij een vulkaan uit in onbewoond gebied uit, zo'n 30 kilometer van Reykjavik.