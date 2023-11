Toulouse stunt tegen koploper Liverpool in Europa League, Dallinga scoort opnieuw

Liverpool is op bezoek bij Toulouse tegen de eerste seizoensnederlaag in de Europa League aangelopen. Mede dankzij een treffer van Thijs Dallinga won de Franse ploeg verrassend met 3-2 van de koploper in groep E. Liverpool keek diep in de tweede helft nog tegen een 3-1 achterstand aan en leek nog terug te komen tot 3-3, maar na het bekijken van de beelden werd de gelijkmaker in blessuretijd afgekeurd vanwege hands. Twee weken geleden was Liverpool op Anfield nog met 5-1 te sterk voor de nummer 14 van de Franse competitie. Bij een overwinning in Toulouse was Liverpool daardoor al zeker geweest van overwintering in de Europa League. Geen Van Dijk en Gravenberch Liverpool-manager Jürgen Klopp stuurde in Zuid-Frankrijk niet zijn sterkste basiself het veld in. Virgil van Dijk (ziek) en Ryan Gravenberch (lichte knieblessure) stonden niet op het wedstrijdformulier. Cody Gakpo was de enige Nederlander in de basis bij Liverpool. Ook Luis Díaz begon aan het duel, nadat hij voor de wedstrijd goed nieuws had gekregen over zijn vader. Die was sinds 28 oktober in Colombia ontvoerd door een guerrillabeweging, maar is nu weer vrijgelaten.

Na ruim een half uur spelen kwam Toulouse op voorsprong nadat Aron Donnum slordig balverlies van Konstantinos Tsimikas af had gestraft. In de tweede helft maakte Dallinga er 2-0 van. De 23-jarige Nederlandse spits nam de bal knap aan in het strafschopgebied en schoot vanuit de draai via de binnenkant van de paal binnen. Twee weken geleden scoorde de oud-speler van onder meer Excelsior ook al tegen Liverpool op Anfield. Liverpool kwam via een ongelukkig eigen doelpunt op 2-1, maar snel daarna leek Toulouse met een treffer van Frank Magri de genadeklap uit te delen. Twee minuten voor tijd maakte Liverpool toch nog de 3-2 via Diogo Jota, die even daarvoor Díaz had vervangen. Diep in blessuretijd leken de bezoekers er zelfs nog een gelijkspel uit te slepen, maar de VAR greep in omdat Alexis Mac Allister de bal op zijn hand had gekregen. Toulouse is dankzij de overwinning naar de tweede plaats in groep E geklommen, achter Liverpool.

In groep G zorgde Slavia Praag voor een verrassing door AS Roma, vorig jaar finalist in de Europa League, met 2-0 te verslaan. Romelu Lukaku kwam voor het eerst in negen jaar niet tot scoren in een Europa League-duel. De afgelopen 14 wedstrijden was de Belg altijd trefzeker. De ploeg uit Praag gaat dankzij de zege aan kop in de groep, maar beide ploegen hebben na vier duels 9 punten.

Frimpong met Leverkusen door Jeremie Frimpong heeft met Bayer Leverkusen de knock-outfase bereikt van de Europa League. De Oranje-international, die in oktober debuteerde tegen Frankrijk, zag ploeggenoot Victor Boniface tegen Qarabag FK de winnende treffer in blessuretijd maken: 0-1. Door de late zege in Azerbeidzjan behaalde Leverkusen de vierde overwinning op rij in groep H. Frimpong viel na ruim een uur in bij Leverkusen, momenteel ook koploper in Duitsland.

Maccabi Haifa verliest, Tel Aviv wint Het Israëlische Maccabi Haifa heeft het eerder uitgestelde duel met Villarreal uit de Europa League met 2-1 verloren. De wedstrijd uit de groepsfase ging vorige maand niet door vanwege de oorlogssituatie in Israël en werd nu gespeeld in het Cypriotische Larnaca. Vlak voor tijd maakte voormalig Groningen-speler Alexander Sørloth de winnende treffer voor Villarreal. Bij Maccabi Haifa ontbrak de Surinaams-Nederlandse aanvaller Tjaronn Chery, die sinds het uitbreken van de oorlog zijn conditie in Nederland op peil houdt.

