Uitschakeling in Europa dreigt voor Ajax na opnieuw 0-2 verlies tegen Brighton

Ajax heeft de eerste Europese wedstrijd met trainer John van 't Schip aan het roer in de Europa League verloren van Brighton & Hove Albion. Thuis in Amsterdam werd het 0-2 voor de huidige nummer zeven van de Premier League.

Door de nederlaag blijft Ajax na vier wedstrijden onderaan staan in de Europa League-groep met twee punten uit vier duels. Van de komende wedstrijden tegen Olympique Marseille en AEK Athene moet Ajax er minimaal één winnen om Europees te overwinteren, in de Europa League dan wel Conference League.

Aan de basisopstelling van Brighton zat een behoorlijk Nederlands tintje: oud-Ajacied Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en kersvers international Bart Verbruggen stonden aan de aftrap.

Sterke start Ajax niet beloond

Het begin van de wedstrijd leek in niets op het duel van twee weken geleden, toen Brighton in Zuid-Engeland met 2-0 won. Hedwiges Maduro had toen net de leiding nadat een paar dagen daarvoor Maurice Steijn was ontslagen. Maduro - inmiddels weer terug in zijn oude rol als assistent - speelde toen extra verdedigend om een afgang te voorkomen. In het eerste kwartier in de Johan Cruijff Arena had Ajax met schoten van Steven Berghuis en Kristian Hlynsson het betere van het spel.

Eén foute pass van Silvano Vos deed Ajax binnen het kwartier toch de das om. De bal werd onderschept en diep gespeeld op Ansu Fati, die koel bleef voor het doel: 0-1. Fati, gehuurd van FC Barcelona en Spaans international, scoorde ook al in het vorige duel.