Nieuwe cijfers asielinstroom: minder dan verwacht, maar opvang blijft overvol

Het kabinet verwacht dat dit jaar minder asielzoekers naar Nederland komen dan tot nu toe is voorspeld. Er zijn nieuwe prognoses en volgens het 'maximale' scenario ligt het aantal rond 68.000 asielzoekers. In april was dat 76.000.

De cijfers staan in de zogenoemde Meerjaren Productie Prognose (MPP), die de NOS heeft ingezien. Demissionair staatssecretaris Van der Maat van Asielzaken presenteert de cijfers morgen in de ministerraad.

Het kabinet verwacht in 2023 op een getal tussen de 45.000 (laagste prognose) en 60.000 (middelste prognose) uit te komen. Dat is in ieder geval meer dan precies een jaar geleden werd voorspeld; daar werd uitgegaan van 50.650 asielzoekers, exclusief Oekraïners.

In het document staat ook dat de asielopvang nog steeds overvol zit. Er zijn zo'n 60.000 opvangplekken, maar zo'n 16.000 worden bezet door statushouders die eigenlijk moeten doorstromen naar een andere woning. "Het aantal asielzoekers is nog altijd hoog en de doorstroom en uitstroom blijven achter bij wat nodig is", staat in de MPP.