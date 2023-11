Tiener schiet klasgenoot dood op school in Duitse Offenburg

Bij een schietpartij op een school in het Duitse Offenburg is een jongen van 15 omgekomen. De schutter, een even oude klasgenoot, is aangehouden.

Rond het middaguur kreeg de politie meerdere meldingen van schoten op de school in het zuidwesten van het land, meldt de krant Badische Zeitung. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en gingen het gebouw binnen. Daar vonden ze de zwaargewonde tiener. Er is ter plaatse nog eerste hulp verleend en de jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden.

De 180 leerlingen moesten vanwege de veiligheid in het gebouw blijven tot de school helemaal was doorzocht. De politie constateerde dat de klasgenoot de enige verdachte was en kon het gebouw weer vrijgeven.

Motief

Het motief voor de schietpartij is volgens de politie "waarschijnlijk persoonlijk". Verdere details over het slachtoffer, het wapen, de dader en de toedracht zijn niet bekendgemaakt. Het hoofd van het Openbaar Ministerie zegt tegen de Badische Zeitung dat de dader wordt aangeklaagd voor doodslag.