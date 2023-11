Duitse industrie krijgt steun van regering voor hoge stroomkosten

De Duitse regering heeft een groot steunpakket gepresenteerd om de industrie de komende vijf jaar te helpen met de hoge elektriciteitskosten. In het plan staat dat voor sommige bedrijven de belasting op stroom wordt verlaagd en dat 'energie-intensieve' bedrijven extra subsidie krijgen.

Met de plannen wil de Duitse regering industriële en middelgrote bedrijven steunen die veel energie verbruiken. Het gaat om grootverbruikers als metaalsmelterijen, glasfabrikanten en de chemische industrie. Die krijgen bijvoorbeeld een compensatie voor hun hoge energiekosten.

In totaal zullen ongeveer 350 bedrijven extra hulp krijgen, en zo'n 2500 andere energie-intensieve bedrijven profiteren van de lagere stroomprijs. Komend jaar wordt er zo'n 12 miljard euro voor vrijgemaakt, meldt tv-programma Tagesschau.

Russisch aardgas

Vooral bedrijven in de chemie- en staalindustrie worstelen met hoge energiekosten door hun grote stroomverbruik. Het Duitse bedrijfsleven klaagde eerder al dat Duitsland daardoor niet goed kan concurreren met andere landen.

Het idee achter het steunpakket is dat de Duitse industrie zo inderdaad internationaal beter de concurrentie kan aangaan. De Duitse economie zit namelijk in een dip.

De stroomprijs in Duitsland is in vergelijking met andere landen op dit moment vrij hoog. Zo schrijft Der Spiegel, op basis van cijfers van het Internationaal Energieagentschap, dat de industrie in Duitsland bijna drie keer zoveel per megawattuur (MWh) betaalt als in de VS of Canada. Binnen Europa liggen de Duitse prijzen wat meer in het midden. In Denemarken en Italië is de stroom bijvoorbeeld duurder, maar in Frankrijk weer veel goedkoper.

De energiekosten in Duitsland stegen onder meer door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russisch aardgas hard. Ze zijn inmiddels wel wat lager, maar de verwachting is dat ze nog een paar jaar op een verhoogd niveau zullen blijven. Duitsland heeft zelf weinig olie- en gasvoorraden. Ook laten grote projecten voor windenergie nog een paar jaar op zich wachten.

Onderhandelen

Bondskanselier Olaf Scholz noemde het steunpakket "zeer goed nieuws". Ook de industrie reageert positief, maar volgens branchevereniging BDI vallen veel bedrijven ook buiten de boot.

De Duitse regeringscoalitie onderhandelde maandenlang over het steunpakket. De minister van Economische Zaken, Robert Habeck, zei dat het belangrijk is dat de concurrentiekracht van de industrie wordt gesteund. In Nederland is er juist een oproep om energiesubsidies voor grootverbruikers af te bouwen.