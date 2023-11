VVD en GL-PvdA openen aanval op Omtzigt: 'oerconservatief' en 'besluiteloos'

In een reactie zegt Omtzigt tegen de NOS dat hij de uitspraak "terug in de tijd" niet te rijmen vindt met zijn verkiezingsprogramma. Hij wijst erop dat zijn partij het huidige beleid rond medisch-ethische thema's bijvoorbeeld evenwichtig vindt. De NSC noemt in het verkiezingsprogramma het abortusbeleid evenwichtig, maar Omtzigt stemde wel voor een SGP-voorstel om de vijf dagen bedenktijd bij abortus te behouden.

Volgens de VVD-lijsttrekker heeft Omtzigt conservatieve ideeën over de rechten van vrouwen en gaat het over regelingen waardoor gezinnen worden gestimuleerd "dat er eentje thuisblijft". Volgens haar kan "dit land niet terug in de tijd gaan, we moeten vooruit".

Yesilgöz vindt dat Omtzigt een aantal "oerconservatieve ideeën" heeft, onder meer over de rechten van vrouwen. Timmermans mist bij Omtzigt duidelijkheid over waar hij met zijn partij heen wil. "Als je de ambitie hebt om het land te besturen moet je ook keuzes maken."

Hij maakt te weinig keuzes, komt met te weinig financiële onderbouwing van zijn plannen en is te conservatief. VVD-lijsttrekker Yesilgöz en GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Timmermans openen in gesprekken met de NOS de aanval op NSC-leider Omtzigt.

'Geen duidelijke keuzes'

GroenLinks-PvdA-leider Timmermans hekelt het uitblijven van duidelijke keuzes van NSC. Zo mist hij duidelijkheid over het verhogen van het minimumloon. "Wij maken de keuze om vermogenden meer te laten betalen. Dat doen we zodat we het minimumloon flink kunnen verhogen naar 16 euro. Die keuze wil Omtzigt niet maken En wat hij wel wil, weten we niet."

NSC liet het verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Er was geen tijd voor en Omtzigt heeft veel bezwaren tegen de economische modellen die het CPB gebruikt. Die opstelling kwam hem in het RTL-debat van afgelopen zondag op felle kritiek te staan van Yesilgöz. Zij vergeleek dit met "een menukaart zonder prijzen". Omtzigt suggereerde toen dat hij nog wel met een eigen overzicht zou komen van zijn keuzes, maar nam dat gisteren in het programma Dit is de Dag terug.

Timmermans noemt dat "niet sterk". "Hij heeft aan mevrouw Yesilgöz beloofd met een lijstje te komen, vervolgens komt hij toch niet met een lijstje. Volgens Timmermans maakt Omtzigt het niet gemakkelijk om te beoordelen wat zijn plannen voor het land zijn. "Iemand die wil besturen moet kunnen kiezen, en ik zie hem de grootste moeite hebben om te kiezen."

Premier of niet?

In de laatste versie van de Peilingwijzer tekent zich twee weken voor de verkiezingen een top 2 af. NSC met 25 tot 31 zetels en de VVD met 26 tot 30 zetels gaan aan kop, terwijl GroenLinks-PvdA met 21 tot 25 zetels achterblijft. De Peilingwijzer is een gewogen gemiddelde van de peilingen van I&O Research en Ipsos/EenVandaag.

Mocht Omtzigt bij de verkiezingen op 22 november de grootste worden en toch geen premier willen worden, dan moet hij er niet op rekenen dat Yesilgöz bereid is dat wel te worden. Nu laat de VVD-politica weten dat absoluut niet van plan te zijn.

"Ik heb haar ook helemaal niets gevraagd", zegt Omtzigt daarover. En op de vraag die hij bijna dagelijks krijgt of hij nu premier wil worden of niet laat hij vandaag weten dat het nog steeds zijn "stellige voorkeur" heeft om fractievoorzitter te worden. Vóór 22 november gaat hij in elk geval geen duidelijkheid geven over het premierschap.