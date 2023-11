Aandeel betaalverwerker Adyen stijgt in één dag explosief

Het aandeel van de Amsterdamse betalingsverwerker Adyen is vandaag met 38 procent gestegen. Op de beurs van Amsterdam sloot het aandeel met een waarde van 959 euro, terwijl het de dag begon op 696 euro. Het komt maar weinig voor dat een aandeel van een groot bedrijf zo'n koerssprong maakt. Adyen verwerkt de betalingen voor grote bedrijven als McDonald's en Uber.

Ondanks de grote koerswinst staat het aandeel nog altijd lager dan eerder dit jaar. Want op 17 augustus maakte Adyen juist een gigantische koersval door. In één dag daalde het aandeel toen van 1472 euro naar 898 euro, een daling van 39 procent.

Toen was de aanleiding dat de halfjaarwinst van 320 miljoen een stuk lager was dan aandeelhouders hadden verwacht. Die namen de benen omdat de winst van 320 miljoen euro in het afgelopen halfjaar lager bleek dan zij hadden verwacht.

De aanleiding van de koerssprong vandaag was een speciaal ingelaste dag voor investeerders gisteren in San Francisco. Adyen presenteerde daar ook kwartaalcijfers, terwijl het bedrijf normaliter alleen halfjaarcijfers publiceert. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 22 procent. En Adyen zei tot en met 2026 een jaarlijkse omzetstijging van tussen de 20 en 30 procent te verwachten. Dat stelde beleggers gerust, die wilden op grote schaal aandelen kopen, met de koersstijging als gevolg.