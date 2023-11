Ontvoerde vader van Liverpool-speler Díaz vrijgelaten

Het ELN sprak later van een vergissing en zei opdracht te hebben gegeven tot de vrijlating van de vader van Liverpool-speler Díaz. De guerrillabeweging is berucht vanwege aanslagen, moorden en ontvoeringen.

De vader van Liverpool-aanvaller Luis Díaz is vrijgelaten, zo meldt de Colombiaanse regering. Hij werd op 28 oktober ontvoerd in zijn woonplaats Barrancas, in het noorden van Colombia, door guerrillabeweging ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Na de ontvoering werden speciale troepen ingezet om de vader van Díaz te zoeken. De missie vond plaats in een bergketen die zich uitstrekt over Colombia en Venezuela en bedekt is met nevelwoud. De politie loofde ook een beloning van bijna 45.000 euro uit voor informatie die naar hem leidde.

De krant El Tiempo meldt dat de vader van Díaz in goede gezondheid verkeert en op weg is naar Valledupar in een legerhelikopter. Daar zal hij eerst medisch worden gecheckt, voordat hij herenigd wordt met zijn familie. Liverpool-aanvaller Díaz is daar niet bij. Hij speelt vanavond tegen Toulouse en staat in de basis.

Luis Alfonso Díaz, een neef van de vader van de voetballer, vertelde op een Colombiaanse radiozender dat het 'emotioneel' was om te horen dat hij was vrijgelaten "na zo veel dagen van verdriet". "We voelen een grote voldoening, we zijn blij dat het tot een einde is gekomen", voegde hij eraan toe.