Lange reistijden, jetlags en afmeldingen: internationaal schaatsseizoen begint in Japan

Maandag stapte Krol om 8.30 uur in de auto in Heerenveen. Dinsdagavond kwam hij rond middernacht (Japanse tijd) aan in Obihiro, na een reis van twee volle dagen.

De ijsbaan op het meest noordelijke Japanse eiland Hokkaido is niet met een directe vlucht vanuit Nederland te bereiken, waardoor de schaatsers met busjes dwars door Tokio van het ene naar het andere vliegveld werden vervoerd. "Het was wel een reisje", aldus de nuchtere Krol.

Afmelding ploeg Schouten

In aanloop naar de wereldbeker in Obihiro was er aardig wat te doen over die lange reistijd. Voor de ploeg van Irene Schouten was het namelijk een reden om af te zeggen. "Met deze reis sloop je meer dan er te winnen is", lichtte coach Jillert Anema zijn keuze toe.

Daar is Krol het niet mee eens. Als hij zaterdag de 1.500 meter rijdt, zal hij dat niet met wiebelende vliegtuigbenen doen. "Neuh. Het is iets langer dan een gemiddelde reis, dat is zeker waar. Maar als je van Calgary naar Amsterdam reist, verlies je ook twee dagen. Dat is nu ook zo."

Na de afzegging van de ploeg van Schouten benadrukte schaatsbond KNSB het belang van de wereldbekers nog maar eens. Aan de hand van de wereldbekerklassementen en de gereden tijden worden dit seizoen namelijk de startplekken voor de grote titeltoernooien (EK en WK afstanden, WK allround en WK sprint) verdeeld.

