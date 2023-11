Ook in hoger beroep 16 jaar cel voor 'Godfather van Oss' Martien R.

Wapen- en drugshandelaar Martien R. uit Oss heeft ook in hoger beroep een celstraf van 16 jaar opgelegd gekregen. Hij gaf volgens het gerechtshof leiding aan een criminele organisatie en kreeg de hoogst mogelijke straf opgelegd. De straf in hoger beroep is gelijk aan de straf die hem in 2021 was opgelegd.

R. en leden van zijn bende werden opgepakt bij een grootscheepse politieactie in 2019. Er werd onder meer een woonwagenkamp doorzocht in Oss. Daar en op andere plekken werd onder meer ruim 50 kilo speed en bijna 300.000 xtc-pillen gevonden. Dankzij een afluisteroperatie werden bovendien honderden kilo's cocaïne onderschept.

Hogere straffen

Naast R. stonden nog dertien anderen terecht die allen lid waren van de organisatie. De meesten van hen zijn familie van R. en woonden op het kamp. Zij kregen hogere straffen opgelegd dan bij de rechtszaak in 2021. Zo kreeg de schoonzoon van R., Bart H., 10 jaar celstraf, waar hij eerder 8 jaar had gekregen.

De veroordeelden stelden in de rechtszaak dat er sprake was van onrechtmatige start van het onderzoek naar hen. Het gerechtshof oordeelde echter dat dat niet het geval was.

In de eerdere rechtszaak omschreef de officier van justitie de groep als een crimineel familiebedrijf dat zich onaantastbaar waande. R. en zijn handlangers hadden corrupte contacten bij de politie en in de haven en dreigden veelvuldig met geweld. Zo dreigden zij met het afknippen van vingers en het neerschieten van concurrenten.