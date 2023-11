Geldboete geëist tegen Pegida-voorman voor groepsbelediging moslims

Het Openbaar Ministerie eist een boete van 700 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Hij heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan groepsbelediging van moslims. Wagensveld heeft eerder dit jaar die groep volgens het OM vergeleken met nazi's en zei dat hij de Koran een fascistisch boek vindt.

Op 22 januari had Wagensveld bij het gebouw van de Tweede Kamer een koran verscheurd Ook trok hij de vergelijking met het boek Mein Kampf van Hitler. "Aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler. En iedereen weet waar dat toe geleid heeft in ons land", sprak hij.

Geloofskritiek niet strafbaar

De officier van justitie zei in de rechtbank dat Wagensveld wel vaker de grens opzoekt, "maar nu ging hij eroverheen". Ook benadrukte de officier dat geloofskritiek is toegestaan in Nederland en dat hij niet terechtstaat voor het verscheuren van de koran. "Maar hier was geen sprake meer van kritiek op een geloof, hij beledigde de gelovigen zélf."

Ook vindt de officier dat vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is. "Zijn vergelijking was onnodig grievend, druist in tegen de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat en valt op geen enkele wijze te rechtvaardigen binnen de context van enig maatschappelijk debat."

Wagensveld zelf heeft de eis niet meegekregen. Kort voor aanvang van de strafzaak verscheurde hij opnieuw een koran, eerst buiten en ook in de rechtszaal zelf. Wagensveld wilde niet in gesprek met de rechters. Bij het verlaten van de zaal riep hij "dit is een poppenkast en fuck de islam." De rechtbank besloot de zitting voort te zetten. Op 23 november doet de rechter uitspraak.